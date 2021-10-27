Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Üstsüz Paylaşım! Banyoda Her Yerini Açtı, Sosyal Medyayı Salladı! Volkan Görürse Krize Bile Girebilir!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’den üstsüz bir paylaşım geldi! Banyoda sadece göğüsleri hariç her yerini açan isim, sosyal medyayı resmen salladı! Birçok takipçisi ise dizide kocası olan Volkan’a gönderme yaparak; “Volkan görürse kalbine iner!” yorumlarında bulundular! Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?
Başrollerinde Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi, her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelerek sevenlerine büyük şok yaşatıyor. Tehlikeli biri olduğu belli olan Aras’ın Asya ile sevgili olduğu ise yayınlanan yeni fragmanla birlikte ortaya çıkmıştı. Derin ise geçmişinde bir şeyler yaşadığı Aras’ı Asya’nın evinde görünce büyük şok yaşamıştı! Şimdi se banyodan paylaşım yapan Melis Sezen sevenlerine şoku üstüne şok yaşattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.