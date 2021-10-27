Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Eki 2021 - 11:57

Sadakatsiz Dizisinin Derin’inden Üstsüz Paylaşım! Banyoda Her Yerini Açtı, Sosyal Medyayı Salladı! Volkan Görürse Krize Bile Girebilir!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’den üstsüz bir paylaşım geldi! Banyoda sadece göğüsleri hariç her yerini açan isim, sosyal medyayı resmen salladı! Birçok takipçisi ise dizide kocası olan Volkan’a gönderme yaparak; “Volkan görürse kalbine iner!” yorumlarında bulundular! Peki, Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen nasıl bir paylaşım yaptı?