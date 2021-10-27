Survivor İlayda “Abi” Dediği Kişiyle Aşk Yaşadığını Gösterdi! İsmail’in Eski Nişanlısına Büyük Şok! Acun Ilıcalı Kısıtlamıştı, Büyük Patlak Verdi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etmişti. Yarışmada sık sık “Abi” diyerek seslendiği kişiyle sevgili olduğunu duyuran İlayda Şeker, büyük aşkı kanıtladı. İsmail’in nişanlısı olan isme ise büyük şok yaşatıldığı düşünüldü. Acun Ilıcalı’nın kısıtladığı konuşulan ikilinin aşkı resmen belgelendi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada isimlerini duyuran ikili, geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda el ele görüntülenmişti. Yarışmada Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun arasını yapmaya çalışan isim resmen İsmail Balaban’a gönlünü kaptırdı ve olanlar oldu! İşte İlayda Şeker’den aşklarını kanıtlayan o olay yaratacak paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.