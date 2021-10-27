Survivor İlayda “Abi” Dediği Kişiyle Aşk Yaşadığını Gösterdi! İsmail’in Eski Nişanlısına Büyük Şok! Acun Ilıcalı Kısıtlamıştı, Büyük Patlak Verdi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada isimlerini duyuran ikili, geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda el ele görüntülenmişti. Yarışmada Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun arasını yapmaya çalışan isim resmen İsmail Balaban’a gönlünü kaptırdı ve olanlar oldu! İşte İlayda Şeker’den aşklarını kanıtlayan o olay yaratacak paylaşım!

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