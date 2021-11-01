Gelinim Mutfakta Yarışmasına Songül Karlı’dan Gönderme! Apar Topar Yarışmadan Çıkarılmıştı, Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına Songül Karlı’dan gönderme geldi! Yarışmadan apar topar çıkarılarak ve yerine ise Safiye Soyman getirilmişti. Sevilerek izlenen başarılı yarışmadan çıkarılan Songül Karlı, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, yer gök inledi.
Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın ilk sunucusu Fatih Ürek olmuştu. Fatih Ürek yarışmadan çekilince yerine ise Onur Büyüktopçu getirilmişti. Yarışmayı çok kısa bir süre sunabilen Büyüktopçu’nun yerine ise Seda Sayan gelmiş ve skandal açıklamalar yapılmıştı. Seda Sayan’ın ayağını kaydırdığı konuşulurken; Demet Akalın ise bir anda Seda Sayan’la tartışma yaşamış ve Gelinin Mutfakta yarışmasını sunmaya başlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.