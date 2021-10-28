Aşkta Gizemli İlişkileri Sevmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Çatışmayı Ve Tartışmayı Seven Burçlar?

İlişkilerinin gizemi yıllardır araştırılıp duruluyor. Bu araştırmalara hız kesmeden devam eden alanlardan biri olan astroloji, bazı burçların ilişkilerdeki tutumunu anlamak için yıldızlar ve gezegenlerden yararlanıyor. Yapılan bu araştırmalara göre, Zodyak kuşağının bir burcu aşkta gizemi hiç ama hiç sevmezken; ilginç bir biçimde aşkta yaşadığı çatışmaya ve tartışmaya bayılıyor! Peki, hangi burç aşkta gizemli ilişkileri sevmez? İşte aşkta çatışmayı ve tartışmayı seven burçlar…



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