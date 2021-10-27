Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Eki 2021 - 15:25

“Alişan ve Buse Varol Boşanıyor!” Sosyal Medyadan Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Büyük Aşka Gölge Mi Düştü?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol hakkında kısa bir süre önce boşanma yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen ikiliden ise öyle bir paylaşım geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! Magazin dünyasının örnek çifti Alişan ve Buse Varol çiftinin büyük aşkına gölge mi düştü?