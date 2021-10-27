“Alişan ve Buse Varol Boşanıyor!” Sosyal Medyadan Öyle Bir Açıklama Yapıldı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Büyük Aşka Gölge Mi Düştü?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol hakkında kısa bir süre önce boşanma yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevilerek takip edilen ikiliden ise öyle bir paylaşım geldi ki, görenler şok içerisinde kaldı! Magazin dünyasının örnek çifti Alişan ve Buse Varol çiftinin büyük aşkına gölge mi düştü?
2018 yılında dizi setinde tanışan ikili gördükleri anda birbirlerine aşık olmuşlardı. Alişan’ın Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la nişanın atılmasından uzun bir süre geçmemesine rağmen ikili nikah masasına oturma kararı almıştı. İkili 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve hayranlarını çılgına çevirmişti. Günlerce konuşulan bir düğüne imzasını atan ikili, düğün mekanlarıyla da binlerce evlilik hayali kuran genç kızın rüyası olmuştu. Şimdi ise acı bir iddia ortaya atıldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.