Defne Samyeli’nin Kızı Mayosuyla Paylaşmıştı, Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi Ki... Beyaz TV İlk Kez Böylesine Şahit Oldu! “O Giydiği Kıyafetler…”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, hakkında öyle bir yorum geldi ki, görenler şok oldu! Canlı yayında Derin Talu’nın giydiği kıyafetlerin erotik marketlerde satılabileceğini açıklayan Deniz Akkaya, sosyal medyayı inletti.
Beyaz TV’nin ekranlara getirdiği Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak bulunan Deniz Akkaya, 18 yaşındaki Derin Talu hakkında öyle şeyler dedi ki, Beyaz TV ilk defa böylesine şahit oldu. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu mayolu ve çekici pozlarla gündeme oturan Derin Talu’ya Deniz Akkaya… Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.