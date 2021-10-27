Defne Samyeli’nin Kızı Mayosuyla Paylaşmıştı, Canlı Yayında Öyle Şeyler Dedi Ki... Beyaz TV İlk Kez Böylesine Şahit Oldu! “O Giydiği Kıyafetler…”

Beyaz TV’nin ekranlara getirdiği Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak bulunan Deniz Akkaya, 18 yaşındaki Derin Talu hakkında öyle şeyler dedi ki, Beyaz TV ilk defa böylesine şahit oldu. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu mayolu ve çekici pozlarla gündeme oturan Derin Talu’ya Deniz Akkaya… Peki, neler oluyor?

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