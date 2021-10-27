Camdaki Kız Dizisinde Şok Ayrılık! Yürekler Dayanmayacak, Paramparça Olacak! Selen’in Eski Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde şok ayrılık! Yürekler dayanmayacak, paramparça olacak! İki – üç bölümdür Selen’in eski sevgilisi olan Emir sık sık adını duyurmuştu. Şimdi ise ortalığı karıştırdı; Selen ise kararını verdi! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise Perşembe gecesinde ekranlara gelecek. Sevilerek takip edilen dizinin ana fikrini veren 2 fragmanda yayınlandı! Fragmanda ise şok bir ayrılık yaşandığı görüldü! İşte birbirinden kopan iki isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.