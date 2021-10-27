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27 Eki 2021 - 16:24

Camdaki Kız Dizisinde Şok Ayrılık! Yürekler Dayanmayacak, Paramparça Olacak! Selen’in Eski Sevgilisi Ortalığı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde şok ayrılık! Yürekler dayanmayacak, paramparça olacak! İki – üç bölümdür Selen’in eski sevgilisi olan Emir sık sık adını duyurmuştu. Şimdi ise ortalığı karıştırdı; Selen ise kararını verdi! Peki, neler oluyor?