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27 Eki 2021 - 17:27

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Hayatının Yanlışını Yaptı! Demir Yaman Çılgına Dönebilir, Ortalık Çok Fena Karışacak! Mehmet Kara’yla…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da büyük skandal patladı! Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha öyle bir yanlış yaptı ki, bu resmen hayatına mal oldu! Demir Yaman’ın diziye geri dönmesiyle çılgına döneceğine dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Ortalığın çok fena karışacağına dair ilk sinyalleri fragmanla veren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler olacak?