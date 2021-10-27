Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha Hayatının Yanlışını Yaptı! Demir Yaman Çılgına Dönebilir, Ortalık Çok Fena Karışacak! Mehmet Kara’yla…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da büyük skandal patladı! Hilal Altınbilek’in hayat verdiği Züleyha öyle bir yanlış yaptı ki, bu resmen hayatına mal oldu! Demir Yaman’ın diziye geri dönmesiyle çılgına döneceğine dair yorumlar ise arka arkaya geldi. Ortalığın çok fena karışacağına dair ilk sinyalleri fragmanla veren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı diziden üç başrol oyuncusu ise sezon içerisinde ve sezon öncesinde ayrılmıştı. Uğur Güneş’in hayat verdiği Yılmaz, Kerem Alışık’la bütünleşen Fekeli karakteri ve dizinin baş kemiği olan Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Murat Ünalmış diziden çıkmıştı! Yeni bölüm fragmanını yayınlayan dizide ise “Olmaz” denilen şey resmen oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.