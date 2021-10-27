“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde yer alarak adını duyuran Boğaç Aksoy hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! “Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü” adı altında yazılan haber milyonları şoka sokunca Boğaç Aksoy’dan açıklama geldi!
Kansere yakalandığı için diziden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncu, tedavilerine başlamıştı. Tedavisinin her aşamasını sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavisi için beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise çıkan o çirkin haber hakkında tek tek konuştu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.