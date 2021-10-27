“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi!

Kansere yakalandığı için diziden ayrılmak zorunda kalan başarılı oyuncu, tedavilerine başlamıştı. Tedavisinin her aşamasını sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavisi için beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise çıkan o çirkin haber hakkında tek tek konuştu!

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