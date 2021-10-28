Melis Sezen Sadakatsiz'de merak uyandırdı! Tüm Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Volkan En Sonunda Kafayı Yedi, Çıldırdı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in dün akşam ekranlara gelen son bölümünde seyircileri şoktan şoka sokan sahneler yayınlandı. Binlerce kişinin favori dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin’in ise hayatı ellerinden resmen kayıp gitti. Volkan’ın en sonunda kafayı yediği görülürken; Aras ile kavga sahneleri ise gündem bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Berkay Ateş ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin ekranlara gelen son bölümü ise ağızları açık bıraktı. Asya ve Aras’ın yakınlaşmasının hemen yanında Volkan’ın ise Derin’den boşanmak istemesi seyircinin ağzını açık bıraktı. Geçmişte Aras’la sevgili olan Derin ise karşısında Asya ve Aras’ı el ele görünce…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.