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28 Eki 2021 - 20:05

Melis Sezen Sadakatsiz'de merak uyandırdı! Tüm Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Volkan En Sonunda Kafayı Yedi, Çıldırdı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in dün akşam ekranlara gelen son bölümünde seyircileri şoktan şoka sokan sahneler yayınlandı. Binlerce kişinin favori dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin’in ise hayatı ellerinden resmen kayıp gitti. Volkan’ın en sonunda kafayı yediği görülürken; Aras ile kavga sahneleri ise gündem bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?