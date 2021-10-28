- 28 Eki 2021 - 20:06 G: 28 Eki 2021 - 20:07

Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Araba Şekilden Şekle Girdi, Mini Şortuyla Direksiyonu… Sadece 17 Saat İçerisinde Beğeni Butonu Çöktü...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den ateş yükselten pozlar arka arkaya geldi. Mini şortuyla aracında şekilden şekle giren Hande Erçel direksiyona ayaklarını bile uzattı! Sadece 17 saat içerisinde rekor üstüne rekor kıran Hande Erçel, resmen ateşlerin yükselmesine neden oldu. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu şimdilerde ise New York’ta Bensu Soral ve birçok ünlüyle vakit geçiriyor. Bir iş için bir araya geldikleri düşünülen güzel isimlerden Hande Erçel ise araba pozlarına bir yenisini ekledi ve olanlar oldu! İşte Hande Erçel’den gelen o şok paylaşım…

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28 Eki 2021 - 20:06 Ankara- Yaşam

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