Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Araba Şekilden Şekle Girdi, Mini Şortuyla Direksiyonu… Sadece 17 Saat İçerisinde Beğeni Butonu Çöktü...

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran başarılı oyuncu şimdilerde ise New York’ta Bensu Soral ve birçok ünlüyle vakit geçiriyor. Bir iş için bir araya geldikleri düşünülen güzel isimlerden Hande Erçel ise araba pozlarına bir yenisini ekledi ve olanlar oldu! İşte Hande Erçel’den gelen o şok paylaşım…

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