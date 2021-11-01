- 01 Kas 2021 - 23:08

Hangi Burçların Gözü Karadır? İşte Cesur, atak, korkusuz olup, tehlikeli işlere gözünü karartıp giren burçlar...

Sevince gözü hiçbir şeyi görmeyen insanlar, romantik ilişkilerinin aranan kişileri olmayı başarıyor. İlişkilerde çoğu zaman sempatik görünen gözü kara tipler, zaman zaman tehlikeli bir hal alabilecek boyuta da geçebiliyor. Sizde gözü kara burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Sevince gözü hiçbir şeyi görmeyen insanlar, romantik ilişkilerinin aranan kişileri olmayı başarıyor. İlişkilerde çoğu zaman sempatik görünen gözü kara tipler, zaman zaman tehlikeli bir hal alabilecek boyuta da geçebiliyor. Öte yandan sevgide gözü karalık halinin kişilerin burçları ile doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. Peki, hangi burçların gözü karadır? Sevdikleri için gözünü karartan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…


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01 Kas 2021 - 23:08 - Burç Haberleri

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