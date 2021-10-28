FOX TV Yasak Elma Dizisi İçin Yeni Kararını Verdi! Senaryo Komple Değişiyor, Bundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Kopacak! Çağatay ve Kumru…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için yeni karar verildi. Ekranlara gelen son bölümden senaryonun komple değişeceği açıklandı. İpleri inceldiği yerden kopartan Yıldız, son bölümde fırtınalar estirmişti. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan başarılı dizide Çağatay ve Kumru için yeni karar ise…
Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Çağatay ve Kumru’nun oyununu anlayan Yıldız, skandala imzasını atmıştı. Bir ödül töreni düzenleyen Yıldız, sahneye “Canım kocam” diye seslendiği Çağatay’ı ve en yakın arkadaşı olarak tanıttığı Kumru’yu davet etmişti. Sonra ise ipleri inceldiği yerden kopartmıştı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.