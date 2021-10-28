- 28 Eki 2021 - 11:55 G: 28 Eki 2021 - 12:32

FOX TV Yasak Elma Dizisi İçin Yeni Kararını Verdi! Senaryo Komple Değişiyor, Bundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Kopacak! Çağatay ve Kumru…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma için yeni karar verildi. Ekranlara gelen son bölümden senaryonun komple değişeceği açıklandı. İpleri inceldiği yerden kopartan Yıldız, son bölümde fırtınalar estirmişti. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan başarılı dizide Çağatay ve Kumru için yeni karar ise…

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümünde Çağatay ve Kumru’nun oyununu anlayan Yıldız, skandala imzasını atmıştı. Bir ödül töreni düzenleyen Yıldız, sahneye “Canım kocam” diye seslendiği Çağatay’ı ve en yakın arkadaşı olarak tanıttığı Kumru’yu davet etmişti. Sonra ise ipleri inceldiği yerden kopartmıştı. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak?

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28 Eki 2021 - 11:55 Ankara- Yaşam

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