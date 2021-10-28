Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? ATV’de Büyük Kriz Yaşanıyor! Oktay Kaynarca Bile… Seyirciler Delirmişti, Gerçekler Şok Etti!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından mı kaldırıldı? Milyonları şok eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı günü ekranlara gelmesine rağmen ATV tarafından Baba Parası isimli film yayınlanmıştı. Büyük bir kriz yaşandığı bilinen dizinin neden yayınlanmadığını Oktay Kaynarca bile bilmiyormuş! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan Ozan Akbaba yer alıyordu. 7. Sezonu için çalışmalara başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin seti, hazırlıkları tamamlamıştı. Merakla beklenen 200. Bölümü yayınlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir anda bir sorun oluştu ve dizi yayından kaldırılmaya kadar götürüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.