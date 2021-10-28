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28 Eki 2021 - 12:29

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? ATV’de Büyük Kriz Yaşanıyor! Oktay Kaynarca Bile… Seyirciler Delirmişti, Gerçekler Şok Etti!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından mı kaldırıldı? Milyonları şok eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı günü ekranlara gelmesine rağmen ATV tarafından Baba Parası isimli film yayınlanmıştı. Büyük bir kriz yaşandığı bilinen dizinin neden yayınlanmadığını Oktay Kaynarca bile bilmiyormuş! Peki, neler oluyor?