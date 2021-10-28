Hadise’den Yürek Hoplatan Şok Pozlar! Bornozlu Paylaşımı Alev Alev Yakmıştı, Son Paylaşım Feleği Şaşırttı! “Aman Hadise Hanım, Ne Yapıyorsunuz?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi! Kısa bir süre önce kardeşiyle bornozlu bir paylaşım yapan Hadise, doğum günü kutlamaları için giydikleriyle de ağızları açık bıraktı. Birçok kişi Hadise’nin güzelliğinden dolayı feleğinin şaştığını dile getirdi! İşte Hadise’den gelen o poz!
Acun Medya tarafından ekranlara getirilen O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda ekranlarda olmayacağı duyuran Hadise, hayranlarına büyük şoku yaşatmıştı. Ebru Gündeş’in doğum günü için organizasyon düzenleyen Acun Ilıcalı, Hadise’nin kısa bir süre önce kutlamış olduğu doğum günü için paylaşım bile yapmayarak; aralarına kara kedilerin girdiğini göstermişti. İki yakın dostun küs olması ise sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Şimdi ise Hadise’den felek şaşırtan pozlar arka arkaya geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.