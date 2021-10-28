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28 Eki 2021 - 14:26

Hadise’den Yürek Hoplatan Şok Pozlar! Bornozlu Paylaşımı Alev Alev Yakmıştı, Son Paylaşım Feleği Şaşırttı! “Aman Hadise Hanım, Ne Yapıyorsunuz?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den yürek hoplatan pozlar arka arkaya geldi! Kısa bir süre önce kardeşiyle bornozlu bir paylaşım yapan Hadise, doğum günü kutlamaları için giydikleriyle de ağızları açık bıraktı. Birçok kişi Hadise’nin güzelliğinden dolayı feleğinin şaştığını dile getirdi! İşte Hadise’den gelen o poz!