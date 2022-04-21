Hangi Burçlar Kaos Saçar? Sürekli Kavgadan Zevk Alan Burçlar Hangileridir?
Kaosu bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Zodyak kuşağının o burçları, kavga çıkmayan ortamlarda adeta yaşayamıyor. Her ortamda tartışmanın başını çeken o burçları ve kaos çıkaran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kaosu bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Zodyak kuşağının o burçları, kavga çıkmayan ortamlarda adeta yaşayamıyor. Her ortamda tartışmanın başını çeken o burçları, herkes çok yakından tanısa da bu kavgacı tutumu o burçlara yakıştırmakta bir hayli zorlanıyor! Peki, hangi burçlar kaos saçar? Kaostan zevk alan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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21 Nis 2022 - 23:31 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.