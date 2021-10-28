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28 Eki 2021 - 20:12

Survivor All Star Hayranlarına Kabus Gibi Haber! Survivor All Star Ne Zaman Başlıyor Sorusu, Ortalığı Karıştırdı! All Star Yarışmacıları…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, 2022 sezonunda ise All Star yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Şimdi ise kabus gibi haber verildi. Ekranlara geç geleceği hatta yarışmanın bu sezon hiç ekranlarda olmayacağına dair gelen haber ise milyonları şok etti. All Star oyuncularının bile ortaya çıktı bu dönemde yarışmanın ekranlara gelemeyecek olması kriz sebebi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…