Survivor All Star Hayranlarına Kabus Gibi Haber! Survivor All Star Ne Zaman Başlıyor Sorusu, Ortalığı Karıştırdı! All Star Yarışmacıları…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, 2022 sezonunda ise All Star yapılacağı Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Şimdi ise kabus gibi haber verildi. Ekranlara geç geleceği hatta yarışmanın bu sezon hiç ekranlarda olmayacağına dair gelen haber ise milyonları şok etti. All Star oyuncularının bile ortaya çıktı bu dönemde yarışmanın ekranlara gelemeyecek olması kriz sebebi oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmanın her bölümü izlenme rekorları kırıyordu. Özellikle koronavirüsün ülkemizde ilk çıktığı dönemlerde tüm diziler çekimlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Çekimleri durdurulan dizilere karşın Survivor yarışması ise çekimlere devam etmişti. Evinde dizisiz kalan kişiler ise Survivor izlemek zorunda kalmıştı. O sene birbirinden iddialı isimleri programında bulunduran Acun Ilıcalı ise bu yıl için All Star yapacağını resmen duyurmuştu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.