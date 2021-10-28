Esra Erol Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki, Kadına Acımadı, Dedikleri Olay Yarattı!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları şoka soktu! Adeta cinnet geçiren Esra Erol kendisine hakim olamayarak bas bas bağırmaya başladı! Sözleriyle birçok kişiyi delirten Esra Erol, “Ayağının altına aldı resmen kadını” yorumlarına da maruz kaldı! dedikleri olay yaratan Esra Erol’un açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü!
Programa katılan Hatice Hanım, oğlunun onay vermediği bir evlilik yaptığını dile getirdi ve Esra Erol’dan yardım istedi. Oğlu için “Onu ben doğurdum! Kimseye vermem. Gelinimle arasını bozacağım” açıklamasını yapması ise Esra Erol’un beynine kan sıçramasına neden oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.