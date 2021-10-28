- 28 Eki 2021 - 20:15

Esra Erol Canlı Yayında Cinnet Geçirdi! Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynana tepki, Kadına Acımadı, Dedikleri Olay Yarattı!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, milyonları şoka soktu! Adeta cinnet geçiren Esra Erol kendisine hakim olamayarak bas bas bağırmaya başladı! Sözleriyle birçok kişiyi delirten Esra Erol, “Ayağının altına aldı resmen kadını” yorumlarına da maruz kaldı! dedikleri olay yaratan Esra Erol’un açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü!

Programa katılan Hatice Hanım, oğlunun onay vermediği bir evlilik yaptığını dile getirdi ve Esra Erol’dan yardım istedi. Oğlu için “Onu ben doğurdum! Kimseye vermem. Gelinimle arasını bozacağım” açıklamasını yapması ise Esra Erol’un beynine kan sıçramasına neden oldu!

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28 Eki 2021 - 20:15 Ankara- Yaşam

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