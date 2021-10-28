Esra Erol’un Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Oynadığı Ortaya Çıktı! Görenler Tanıyamıyor, Öyle Bir Karaktere Hayat Vermiş Ki… “Yok Artık”

Programında ele aldığı konularla sosyal medyada ve magazin dünyasına şok etkiler yaratan Esra Erol, aile sorunları, kayıp – kaçırılma gibi problemleri ekranlara taşıyor. Her bölümünde farklı bir olayı ya da farklı bir gelişmeyi seyircileriyle buluşturan Esra Erol’a ise “Evimizin Kızı” deniyor. Hem gülen yüzü hem de sempatik tavırlarıyla hafta içi her gün evlere konuk olan Esra Erol’un Cennet Mahallesi dizisinde oynaması ise büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Peki, Esra Erol nasıl bir karaktere hayat vermiş?

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