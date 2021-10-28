Esra Erol’un Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Oynadığı Ortaya Çıktı! Görenler Tanıyamıyor, Öyle Bir Karaktere Hayat Vermiş Ki… “Yok Artık”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol’un yıllar önce Cennet Mahallesi isimli dizide oynadığı ortaya çıktı! Görenler tanımak için tekrar tekrar bakarken; karakteri ise hayranlarında şok etkisi yarattı! Kimsenin aklına bile gelmeyecek bir karaktere hayat veren Esra Erol’un birçok dizide rol aldığı ise bilinen bir gerçek! Peki, neler oluyor?
Programında ele aldığı konularla sosyal medyada ve magazin dünyasına şok etkiler yaratan Esra Erol, aile sorunları, kayıp – kaçırılma gibi problemleri ekranlara taşıyor. Her bölümünde farklı bir olayı ya da farklı bir gelişmeyi seyircileriyle buluşturan Esra Erol’a ise “Evimizin Kızı” deniyor. Hem gülen yüzü hem de sempatik tavırlarıyla hafta içi her gün evlere konuk olan Esra Erol’un Cennet Mahallesi dizisinde oynaması ise büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Peki, Esra Erol nasıl bir karaktere hayat vermiş?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.