29 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 29 Ekim 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bugün de çalışmalarına hız kesmeden devam eden EDAŞ, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırladığı plana sadık kalıyor. Her gün Ankara’nın belirli bölgelerinde elektrik altyapısı çalışmaları gerçekleştiren EDAŞ, bu çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi ortaya çıkarıyor. Peki, 29 Ekim Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Ekim Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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