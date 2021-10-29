- 29 Eki 2021 - 19:41

29 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 29 Ekim 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bugün de çalışmalarına hız kesmeden devam eden EDAŞ, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırladığı plana sadık kalıyor. Her gün Ankara’nın belirli bölgelerinde elektrik altyapısı çalışmaları gerçekleştiren EDAŞ, bu çalışmaları esnasında güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi ortaya çıkarıyor. Peki, 29 Ekim Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Ekim Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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29 Eki 2021 - 19:41 - Yaşam

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