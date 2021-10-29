- 29 Eki 2021 - 19:45

Masterchef Jürisi Mehmet Şef İsyan Etti! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’le ününe ün katan Mehmet Şeften sektöre büyük rest! Sosyal medyayı sallayıp yıkan Mehmet Şef, Acun Ilıcalı’nın kendisine vermiş olduğu ünden dolayı çektiği çileleri tek tek açıkladı. Meğer arkasından ne işler dönüyormuş…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Şimdi ise ekmeğine taş koymak isteyenlere öyle şeyler dedi ki, sosyal medya resmen sallandı! Yıllardır sessizliğini koruyan Mehmet Şef, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Eki 2021 - 19:45 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü! mask
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!
Masterchef’te Kaşık Atılan Yarışmacı Ortaya Çıktı! Danilo Şef’in Şok Hamlesi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Hasan, Safanur, Burcu… Meğer Kaşık Atılan İsim… mask
Masterchef’te Kaşık Atılan Yarışmacı Ortaya Çıktı! Danilo Şef’in Şok Hamlesi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Hasan, Safanur, Burcu… Meğer Kaşık Atılan İsim…
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı O İsmin Israrını Kıramadı, Teklifi Kabul Etti! Somer Şef Heyecandan Bayılacaktı… mask
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı O İsmin Israrını Kıramadı, Teklifi Kabul Etti! Somer Şef Heyecandan Bayılacaktı…
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Ekim 2021 MasterChef 101. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Ekim 2021 MasterChef 101. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Yarışmasında Yine İfşa Yine Şok! Bu Akşam Ekranlara Gelen Bölümde Kazanan Takım… Kırmızı Takımda Kavga, Gürültü, Kıyamet! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Yine İfşa Yine Şok! Bu Akşam Ekranlara Gelen Bölümde Kazanan Takım… Kırmızı Takımda Kavga, Gürültü, Kıyamet! Neler Oluyor?
Masterchef’te Skandal Ötesi Hijyen Sorunu! Toz ve Kir İçerisinde Her Yere Elini Sürdü, Sonuç Felaket Oldu! Tonla Şikayet Geliyor… mask
Masterchef’te Skandal Ötesi Hijyen Sorunu! Toz ve Kir İçerisinde Her Yere Elini Sürdü, Sonuç Felaket Oldu! Tonla Şikayet Geliyor…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan... mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan...
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı Tüm İşlemleri Başlattı, Görenler Çılgına Döndü! Resmen Açıklandı, Şampiyon Olacak! mask
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı Tüm İşlemleri Başlattı, Görenler Çılgına Döndü! Resmen Açıklandı, Şampiyon Olacak!
“Masterchef Milhan Öldü” Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Mehmet Şef Duyurmuştu, Meğer… mask
“Masterchef Milhan Öldü” Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Mehmet Şef Duyurmuştu, Meğer…
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 MasterChef 100. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 MasterChef 100. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Jürisi Mehmet Şef İsyan Etti! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki… mask
Masterchef Jürisi Mehmet Şef İsyan Etti! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki…
29 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Baht Oyunu Ada Hastanelik Oldu! Biricik Sevgilisi Hemen Yanında Belirdi! Cemre Baysel’den Hem Kabus Gibi Hem de Mucize Gibi Haber… mask
Baht Oyunu Ada Hastanelik Oldu! Biricik Sevgilisi Hemen Yanında Belirdi! Cemre Baysel’den Hem Kabus Gibi Hem de Mucize Gibi Haber…
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü! mask
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!
Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili… mask
Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status