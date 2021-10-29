Masterchef Jürisi Mehmet Şef İsyan Etti! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’le ününe ün katan Mehmet Şeften sektöre büyük rest! Sosyal medyayı sallayıp yıkan Mehmet Şef, Acun Ilıcalı’nın kendisine vermiş olduğu ünden dolayı çektiği çileleri tek tek açıkladı. Meğer arkasından ne işler dönüyormuş…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Şimdi ise ekmeğine taş koymak isteyenlere öyle şeyler dedi ki, sosyal medya resmen sallandı! Yıllardır sessizliğini koruyan Mehmet Şef, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.