Masterchef Jürisi Mehmet Şef İsyan Etti! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın ilk sezonundan beri yer alan Mehmet Yalçınkaya hem yumuşak kalbiyle hem de sert tavırlarıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Şimdi ise ekmeğine taş koymak isteyenlere öyle şeyler dedi ki, sosyal medya resmen sallandı! Yıllardır sessizliğini koruyan Mehmet Şef, resmen açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar!

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