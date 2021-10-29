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29 Eki 2021 - 13:32

Esra Erol’un Yayından Kaldırılmasına Son 3 Gün İddiası! Milyonlar Ayağa Kalktı, RTÜK İpini Kesti! Seyirciler Son Noktasında… Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’un yayından kaldırılmasına son üç gün isimli bir haber başlığı milyonları şoka soktu! RTÜK’ün ipini kestiği düşünülen Esra Erol’a ve diğer tüm Realite Showlara uyarılar gelmişti. Seyircileri çileden çıkaran bu iddianın ise sosyal medyada yankılandı!