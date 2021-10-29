Esra Erol’un Yayından Kaldırılmasına Son 3 Gün İddiası! Milyonlar Ayağa Kalktı, RTÜK İpini Kesti! Seyirciler Son Noktasında… Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’un yayından kaldırılmasına son üç gün isimli bir haber başlığı milyonları şoka soktu! RTÜK’ün ipini kestiği düşünülen Esra Erol’a ve diğer tüm Realite Showlara uyarılar gelmişti. Seyircileri çileden çıkaran bu iddianın ise sosyal medyada yankılandı!
Sevilerek takip edilen başarılı programda ele alınan tüm konular seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Özellikle aile sorunları ve kayıp - kaçırılma gibi konuları ele alan Esra Erol’un programı bazı seyircileri ise çileden çıkarıyordu. Aileyle izlenmeyecek bir yapım olduğu sık sık öne sürülen Esra Erol’un iddialara göre üç gün içerisinde yayından kalkacağı açıklandı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.