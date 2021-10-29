Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo Yine Ayrıldı! Acun Ilıcalı Anında Kollarını Açtı, Ortalık Karıştı! Şeyma’dan Geri Adım Yok! Çok Fena…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo yine ayrıldı! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’yle yollarını ayıran Şeyma Subaşı iddialara göre Acun Ilıcalı’nın yanına gitti ve yardım istedi. Bir önceki ayrılıklarında da Acun Ilıcalı’yı arayıp “Beni buradan lütfen al! Beni almıyorsan kızın Melisa’yı al” sözlerini dediği iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!
Geçtiğimiz aylarda ayrılan çift, 20 içinde neredeyse her şeyi yaşamışlardı! Sadece 20 gün içerisinde; evlenme teklifi, hamilelik haberi, çocuk düşürme, ayrılık ve yeniden barışma başlıkları altında gündeme gelen Şeyma Subaşı, şimdi yeniden Mohammed Alsaloussi’yle yollarını ayırdı! Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise sosyal medyada binlerce yorumun gelmesine neden oldu! Peki, ikili bu sefer neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.