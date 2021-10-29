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29 Eki 2021 - 13:50

Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo Yine Ayrıldı! Acun Ilıcalı Anında Kollarını Açtı, Ortalık Karıştı! Şeyma’dan Geri Adım Yok! Çok Fena…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı ve Mısırlı Meedo yine ayrıldı! Mısırlı Mohammed Alsaloussi’yle yollarını ayıran Şeyma Subaşı iddialara göre Acun Ilıcalı’nın yanına gitti ve yardım istedi. Bir önceki ayrılıklarında da Acun Ilıcalı’yı arayıp “Beni buradan lütfen al! Beni almıyorsan kızın Melisa’yı al” sözlerini dediği iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!