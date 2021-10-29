Alişan'ın Eşi Buse Varol, “Boşanma” Hakkında İlk Konuştu! “Kendimi Toparlama Sürecindeyim” Yurtdışına Pılını Pırtını Toplayıp Gitmişti, İlk Açıklama Geldi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, “Boşanma iddiaları” hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz aylarda eşi Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Buse Varol, uzun bir süre Alişan’la hiçbir şey paylaşmamıştı. Üzerine birde yurtdışına çıkınca ikilinin boşanacağı yönünde bomba gibi bir iddia düştü!
Sevilerek takip edilen başarılı isim ise cenazenin ardından uzun bir süre sessiz kalmıştı. Kısa bir süre önce canlı yayına bağlanarak; “Kendimi toparlama sürecindeyim” sözlerini dile getiren Buse Varol, Alişan’la birlikte açıklamalarda bulundu. Peki, Buse Varol ve Alişan konu hakkında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.