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29 Eki 2021 - 14:39

Alişan'ın Eşi Buse Varol, “Boşanma” Hakkında İlk Konuştu! “Kendimi Toparlama Sürecindeyim” Yurtdışına Pılını Pırtını Toplayıp Gitmişti, İlk Açıklama Geldi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, “Boşanma iddiaları” hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz aylarda eşi Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Buse Varol, uzun bir süre Alişan’la hiçbir şey paylaşmamıştı. Üzerine birde yurtdışına çıkınca ikilinin boşanacağı yönünde bomba gibi bir iddia düştü!