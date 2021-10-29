- 29 Eki 2021 - 14:39 G: 29 Eki 2021 - 14:50

Destan Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Destan Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Destan Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?

Yeni sezonun iddialı dönem hikâyelerinden biri olan Destan dizisi, henüz yayına başlamadan pek çok yabancı ülke tarafından satın alınmış bulunuyor. Şimdiden milyonlar kazanmaya başlayan Destan dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Yeni sezonun iddialı dönem hikâyelerinden biri olan Destan dizisi, henüz yayına başlamadan pek çok yabancı ülke tarafından satın alınmış bulunuyor. Şimdiden milyonlar kazanmaya başlayan Destan dizisi, Türkiye’de yayına başlayacağı tarihi nihayet belirliyor. Öte yandan merak ile beklenilen yeni sezon yapımlarından biri olan Destan dizisi, televizyon macerasına o gün itibariyle başlıyor! Peki, Destan dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Destan dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Destan dizisi tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…

29 Eki 2021 - 14:39 - Dizi Haberleri

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