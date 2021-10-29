Destan Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Destan Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Destan Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Yeni sezonun iddialı dönem hikâyelerinden biri olan Destan dizisi, henüz yayına başlamadan pek çok yabancı ülke tarafından satın alınmış bulunuyor. Şimdiden milyonlar kazanmaya başlayan Destan dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Yeni sezonun iddialı dönem hikâyelerinden biri olan Destan dizisi, henüz yayına başlamadan pek çok yabancı ülke tarafından satın alınmış bulunuyor. Şimdiden milyonlar kazanmaya başlayan Destan dizisi, Türkiye’de yayına başlayacağı tarihi nihayet belirliyor. Öte yandan merak ile beklenilen yeni sezon yapımlarından biri olan Destan dizisi, televizyon macerasına o gün itibariyle başlıyor! Peki, Destan dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? Destan dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Destan dizisi tekrarı ne zaman yayınlanıyor? İşte, detaylar…
29 Eki 2021 - 14:39 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.