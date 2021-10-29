Destan Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Destan İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Destan Dizisi Çekim Yerleri

Dönem dizileri ile uyarlamaların adeta bir trend haline geldiği günümüzde Destan dizisi, her iki trende aynı anda ayak uydurmayı seçiyor. Seyircisini 9.yüzyıla kadar götürmeyi planlayan Destan dizisi, iddialı bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmayı planlıyor. Akkız destanından esinlenerek uyarlama trendine de ayak uyduran Destan dizisi, seyircisinden tam not alabilmek için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Öte yandan çekim mekanları ile bir hayli merak edilen Destan dizisi, fragmanlarındaki o detaylarda çekim ilinin ipuçlarını veriyor! Peki, Destan dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Destan İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Destan dizisi çekim yerleri…