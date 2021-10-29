Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Destan dizisi, o gün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Daha önce ele alınmamış bir dönemi konu edinen Destan dizisi, seyircisini 9. yüzyıla kadar götürmeyi planlıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile şimdiden iddiasını fragmanları aracılığıyla konuşturan Destan dizisi, o gün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Peki, Destan bu akşam var mı? Destan yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Destan bugün var mı? İşte ATV yayın akışı…



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