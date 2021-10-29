Destan Bu Akşam Var Mı? Destan Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Destan Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Destan dizisi, o gün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Daha önce ele alınmamış bir dönemi konu edinen Destan dizisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Destan dizisi, o gün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Daha önce ele alınmamış bir dönemi konu edinen Destan dizisi, seyircisini 9. yüzyıla kadar götürmeyi planlıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile şimdiden iddiasını fragmanları aracılığıyla konuşturan Destan dizisi, o gün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Peki, Destan bu akşam var mı? Destan yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Destan bugün var mı? İşte ATV yayın akışı…
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29 Eki 2021 - 14:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.