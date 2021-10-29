Camdaki Kız Selen’in Eski Aşkı Emir Ortaya Çıktı! Öyle İki İsme Teklif Gitti Ki, Şok Olacaksınız! Yasak Elma Kaya ve… “Acilen Gelsin”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Selen’in eski aşkı Emir ortaya çıktı! Öyle iki isme teklif gitti ki, görünce şok olacaksınız! Yasak Elma dizisine Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç ve ikinci bomba diğer ismin kim olduğunu görenler “Acilen gelsin” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Emir karakterinin kim olacağı akıllarda soru işaret bırakmıştı. Selen’in geçmişinden bir isim olan Emir’in Selen’e ulaşma çabası ise milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Şirkette unvanına zarar gelmesin diye eşinin soyadını bile kullanmayan Selen’in büyük aşkı Emir…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.