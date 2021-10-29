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29 Eki 2021 - 15:16

Camdaki Kız Selen’in Eski Aşkı Emir Ortaya Çıktı! Öyle İki İsme Teklif Gitti Ki, Şok Olacaksınız! Yasak Elma Kaya ve… “Acilen Gelsin”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Selen’in eski aşkı Emir ortaya çıktı! Öyle iki isme teklif gitti ki, görünce şok olacaksınız! Yasak Elma dizisine Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç ve ikinci bomba diğer ismin kim olduğunu görenler “Acilen gelsin” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?