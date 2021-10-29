Serenay Sarıkaya’dan Sıcak Bastıran, Terleten Pozlar! Üstsüz Şekilde Paylaştı, Eridi Bitirdi! Tüm Hatları Belli Oldu! “Yandık Allah”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise Şahmeran dizisiyle anlaşmasını yapmıştı. Dizinin çalışmalarına başlayan Serenay Sarıkaya’nın partneri ise Maraşlı dizisinde yer alarak adını duyuran Burak Deniz oldu. İkili set için hazırlıkları yapmasının hemen yanında farklı yapımlarla da el sıkışıp anlaşmalar yapıyor. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!