Serenay Sarıkaya’dan Sıcak Bastıran, Terleten Pozlar! Üstsüz Şekilde Paylaştı, Eridi Bitirdi! Tüm Hatları Belli Oldu! “Yandık Allah”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan sıcak bastıran ve terleten pozlar arka arkaya geldi. Sütyen giymeyi reddeden başarılı oyuncu ağızların açık kalmasına neden oldu. Binlerce hayranından beğeni ve yorum alan Serenay Sarıkaya, gözleri üzerinde topladı. Tüm vücut hatları ortaya çıkan güzel isim, “Yandık Allah” yorumlarını da arka arkaya aldı!
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda ise Şahmeran dizisiyle anlaşmasını yapmıştı. Dizinin çalışmalarına başlayan Serenay Sarıkaya’nın partneri ise Maraşlı dizisinde yer alarak adını duyuran Burak Deniz oldu. İkili set için hazırlıkları yapmasının hemen yanında farklı yapımlarla da el sıkışıp anlaşmalar yapıyor. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.