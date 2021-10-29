- 29 Eki 2021 - 16:03 G: 29 Eki 2021 - 16:17

Survivor All Star Batuhan Karacakaya İçin Bitti! O İsmin Adını Duyunca “Ya Ben Ya O” Dedi! Acun Ilıcalı Seçimini Yaptı! Artık Yok, Bitti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, 2022 yılında All Star olarak hayranlarının karşısına çıkacak. All Star’da olduğu aylar önce ortaya çıkan Survivor Batuhan ise o isminde yarışmada olduğunu duyunca yarışmadan çekildi. Kanlı bıçaklı oldukları isimle bir araya gelmek istemeyen Survivor Batuhan iddialara göre; Acun Ilıcalı’ya “Ya o ya da ben” sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı ise seçimini yaptı ve kararını verdi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü beğenilerek izleniyordu. Her sezonda farklı bir rekor kıran Survivor yarışmasının Ocak 15’de ekranlarda olacağı ise kısa bir süre önce açıklanmıştı. 22 yarışmacının 20’si ise Ata Benli tarafından kısa bir süre önce ifşa edilmişti. O isimlerle birlikte Batuhan Karacakaya kararını verdi!

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29 Eki 2021 - 16:03 Ankara- Yaşam

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