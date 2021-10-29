Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Tokat Gibi Rest! O Ses Türkiye’nin İntikamını Rakip Olarak Aldı, Ağızlar Açık Kaldı! Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Geçebilir…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, öyle bir şey yaptı ki; hayranları bunu Acun Ilıcalı’ya “Tokat etkisi yaratan rest” olarak yorumladı! O Ses Türkiye’de bu yıl yer almayacağı ortaya çıkan Hadise’nin bu hamlesi birçok kişi için “İntikam” olarak yorumlandı. Ağızları açık bırakan Hadise, resmen Acun Ilıcalı’ya rakip oldu! Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’yı geçecek olan Hadise, resmen paraya para demeyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce TV8’deki macerasına başlayan O Ses Türkiye bir eksikle sevenleriyle buluştu. Hadise ile Acun Ilıcalı’nın arasının bozulduğu ise birbirlerinin doğum günlerini kutlamamasından sonra ortaya çıkmıştı. İkili birbiri hakkında herhangi bir açıklama yapmasa bile sevenleri bir sorunun olduğunu gördüler. Peki, Hadise’den gelen hamle ne yönde oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.