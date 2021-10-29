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29 Eki 2021 - 16:28

Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Tokat Gibi Rest! O Ses Türkiye’nin İntikamını Rakip Olarak Aldı, Ağızlar Açık Kaldı! Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Geçebilir…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, öyle bir şey yaptı ki; hayranları bunu Acun Ilıcalı’ya “Tokat etkisi yaratan rest” olarak yorumladı! O Ses Türkiye’de bu yıl yer almayacağı ortaya çıkan Hadise’nin bu hamlesi birçok kişi için “İntikam” olarak yorumlandı. Ağızları açık bırakan Hadise, resmen Acun Ilıcalı’ya rakip oldu! Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’yı geçecek olan Hadise, resmen paraya para demeyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…