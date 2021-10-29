Didem Soydan Açıldıkça Açıldı! Burak Deniz’e Tokat Gibi Cevap Verdi! Aşk Acısı Umurunda Bile Değil! Siyah Elbisesi “Alevli” Yorumları Getirdi!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan, ayrılık sonrasında açıldıkça açıldı. Burak Deniz’e bu sayede, tokat gibi yanıt verdiği düşünülen Didem Soydan’ın aşk acısını umursamadığı da görülmüş oldu. Siyah elbisesiyle mükemmel fiziğini bir kez daha gösteren Didem Soydan, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Didem Soydan’ın ayrılık sonrası şok paylaşımları…
Maraşlı dizisinde rol alarak adını tüm dünyaya duyuran Burak Deniz, iddialara göre Didem Soydan’ın çok açık giyinmesinden şikayetçi olup ayrılmak istemişti. “Ben senin işine saygı duyuyorum ama bu kadarı fazla” yorumunda bulunduğu iddia edilen Burak Deniz’e Didem Soydan’dan şok pozlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.