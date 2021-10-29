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29 Eki 2021 - 16:59

Didem Soydan Açıldıkça Açıldı! Burak Deniz’e Tokat Gibi Cevap Verdi! Aşk Acısı Umurunda Bile Değil! Siyah Elbisesi “Alevli” Yorumları Getirdi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Didem Soydan, ayrılık sonrasında açıldıkça açıldı. Burak Deniz’e bu sayede, tokat gibi yanıt verdiği düşünülen Didem Soydan’ın aşk acısını umursamadığı da görülmüş oldu. Siyah elbisesiyle mükemmel fiziğini bir kez daha gösteren Didem Soydan, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte Didem Soydan’ın ayrılık sonrası şok paylaşımları…