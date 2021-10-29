29 Eki 2021 - 18:05 Güncelleme: 29 Eki 2021 - 18:11
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, öyle bir paylaşım yaptı ki, “Ne söz dinliyor ne sansür” yorumlarını aldı. Babasından “Giyme” açıklaması aldığı iddia edilen Yasmin Erbil, öyle bir elbise giydi ki, hayranları bile “Elbise diyemem buna ben! Bin şahit ister” yorumları geldi!
Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu en son Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat vermişti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil, beyazlar içerisinde jartiyer çorabıyla öyle bir poz verdi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.