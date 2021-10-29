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29 Eki 2021 - 18:05

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, öyle bir paylaşım yaptı ki, “Ne söz dinliyor ne sansür” yorumlarını aldı. Babasından “Giyme” açıklaması aldığı iddia edilen Yasmin Erbil, öyle bir elbise giydi ki, hayranları bile “Elbise diyemem buna ben! Bin şahit ister” yorumları geldi!