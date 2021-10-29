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29 Eki 2021 - 19:09

Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz haftalarda elenen Masterchef Tunahan’ın hayatı tehlikede! Masterchef’te bulunan bir isimden ölüm tehditleri aldığını duyuran Sergen, Masterchef yarışmasında olan Hamza ve Sergen için ışıkları yaktı! Peki, neler oluyor? Masterchef Tunahan’ın durumu nasıl?