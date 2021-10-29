- 29 Eki 2021 - 19:09 G: 29 Eki 2021 - 19:17

Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz haftalarda elenen Masterchef Tunahan’ın hayatı tehlikede! Masterchef’te bulunan bir isimden ölüm tehditleri aldığını duyuran Sergen, Masterchef yarışmasında olan Hamza ve Sergen için ışıkları yaktı! Peki, neler oluyor? Masterchef Tunahan’ın durumu nasıl?

Masterchef yarışmasından elendikten sonra sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Masterchef Tunahan, hem Masterchef’e göndermeler yapmış hem de açıklamalar yaparak milyonları şoka uğratmıştı. Kısa bir süre önce Youtube kanalı açan Masterchef Tunahan, kendisine gelen soruları cevapladı. Öyle bir soru geldi ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Eki 2021 - 19:09 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şeften Sektöre Büyük Rest! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki… mask
Masterchef Mehmet Şeften Sektöre Büyük Rest! Sosyal Medyayı Salladı Yıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçerisinde! Öyle Bir Video Yaptı Ki…
Masterchef’te Kaşık Atılan Yarışmacı Ortaya Çıktı! Danilo Şef’in Şok Hamlesi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Hasan, Safanur, Burcu… Meğer Kaşık Atılan İsim… mask
Masterchef’te Kaşık Atılan Yarışmacı Ortaya Çıktı! Danilo Şef’in Şok Hamlesi Her Şeyi Ortaya Çıkardı! Hasan, Safanur, Burcu… Meğer Kaşık Atılan İsim…
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı O İsmin Israrını Kıramadı, Teklifi Kabul Etti! Somer Şef Heyecandan Bayılacaktı… mask
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı O İsmin Israrını Kıramadı, Teklifi Kabul Etti! Somer Şef Heyecandan Bayılacaktı…
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Ekim 2021 MasterChef 101. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 28 Ekim 2021 MasterChef 101. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Yarışmasında Yine İfşa Yine Şok! Bu Akşam Ekranlara Gelen Bölümde Kazanan Takım… Kırmızı Takımda Kavga, Gürültü, Kıyamet! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Yine İfşa Yine Şok! Bu Akşam Ekranlara Gelen Bölümde Kazanan Takım… Kırmızı Takımda Kavga, Gürültü, Kıyamet! Neler Oluyor?
Masterchef’te Skandal Ötesi Hijyen Sorunu! Toz ve Kir İçerisinde Her Yere Elini Sürdü, Sonuç Felaket Oldu! Tonla Şikayet Geliyor… mask
Masterchef’te Skandal Ötesi Hijyen Sorunu! Toz ve Kir İçerisinde Her Yere Elini Sürdü, Sonuç Felaket Oldu! Tonla Şikayet Geliyor…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan... mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan...
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı Tüm İşlemleri Başlattı, Görenler Çılgına Döndü! Resmen Açıklandı, Şampiyon Olacak! mask
Masterchef Milhan Yeniden Kadroda! Acun Ilıcalı Tüm İşlemleri Başlattı, Görenler Çılgına Döndü! Resmen Açıklandı, Şampiyon Olacak!
“Masterchef Milhan Öldü” Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Mehmet Şef Duyurmuştu, Meğer… mask
“Masterchef Milhan Öldü” Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı, İlk Açıklama Resmen Geldi! Mehmet Şef Duyurmuştu, Meğer…
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 MasterChef 100. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 MasterChef 100. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü! mask
Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!
Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili… mask
Survivor’da İlan-ı Aşk! İlayda ve İsmail’in Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Öyle Bir Videoları Çıktı Ki, Görenler Şok Oldu! Meğer İkili…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Ne Laf Dinliyor, Ne Sansür! Babası “Giyme” Dedikçe Açıldı! Öyle Bir Elbise Giydi Ki, Elbise Demeye…
Masterchef Dilara Bikinisini Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki… Tüm Şefler İçin Bu Saatten Sonra Şampiyon Dilara! Alev Alev Yaktı, Masterchef’teki Halini Unutturdu! mask
Masterchef Dilara Bikinisini Giyip Öyle Bir Poz Verdi Ki… Tüm Şefler İçin Bu Saatten Sonra Şampiyon Dilara! Alev Alev Yaktı, Masterchef’teki Halini Unutturdu!
Didem Soydan Açıldıkça Açıldı! Burak Deniz’e Tokat Gibi Cevap Verdi! Aşk Acısı Umurunda Bile Değil! Siyah Elbisesi “Alevli” Yorumları Getirdi! mask
Didem Soydan Açıldıkça Açıldı! Burak Deniz’e Tokat Gibi Cevap Verdi! Aşk Acısı Umurunda Bile Değil! Siyah Elbisesi “Alevli” Yorumları Getirdi!
Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Tokat Gibi Rest! O Ses Türkiye’nin İntikamını Rakip Olarak Aldı, Ağızlar Açık Kaldı! Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Geçebilir… mask
Hadise’den Acun Ilıcalı’ya Tokat Gibi Rest! O Ses Türkiye’nin İntikamını Rakip Olarak Aldı, Ağızlar Açık Kaldı! Paraya Para Demeyecek, Acun Ilıcalı’yı Geçebilir…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status