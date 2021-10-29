Masterchef Tunahan’ın Hayatı Tehlikede! Masterchef Yarışmacısından Tehdit Aldığını Duyurdu! Sergen mi, Hamza Mı? Milyonlar Deliye Döndü!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz haftalarda elenen Masterchef Tunahan’ın hayatı tehlikede! Masterchef’te bulunan bir isimden ölüm tehditleri aldığını duyuran Sergen, Masterchef yarışmasında olan Hamza ve Sergen için ışıkları yaktı! Peki, neler oluyor? Masterchef Tunahan’ın durumu nasıl?
Masterchef yarışmasından elendikten sonra sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Masterchef Tunahan, hem Masterchef’e göndermeler yapmış hem de açıklamalar yaparak milyonları şoka uğratmıştı. Kısa bir süre önce Youtube kanalı açan Masterchef Tunahan, kendisine gelen soruları cevapladı. Öyle bir soru geldi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.