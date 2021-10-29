Baht Oyunu Ada Hastanelik Oldu! Biricik Sevgilisi Hemen Yanında Belirdi! Cemre Baysel’den Hem Kabus Gibi Hem de Mucize Gibi Haber…

Sette tanışarak birbirlerini hayatlarına alan ikili, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla da bunu kanıtlamışlardı. Hastane yatağından paylaşım yaparak; durumunun hem iyi hem de kötü olduğu gösteren Cemre Baysel, hayranlarına büyük şoku resmen yaşattı. Aynı anda hem kabus gibi hem de güzel haberi duyuran Cemre Baysel’in yanında sette tanışıp sırılsıklam aşık olduğu Aytaç Şaşmaz’ın olması ise hayranlarını sevindirdi!

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