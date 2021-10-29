Baht Oyunu Ada Hastanelik Oldu! Biricik Sevgilisi Hemen Yanında Belirdi! Cemre Baysel’den Hem Kabus Gibi Hem de Mucize Gibi Haber…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baht Oyunu, geçtiğimiz günlerde final ekranlara veda etmişti. Finali tepkiyle karşılanan dizinin kaldırılmaması gerektiğin dile getiren hayranlarının istediği olmamıştı. Diziden çıkan güzel haber ise Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in artık sevgili olduğu yönündeki haber olmuştu!
Sette tanışarak birbirlerini hayatlarına alan ikili, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla da bunu kanıtlamışlardı. Hastane yatağından paylaşım yaparak; durumunun hem iyi hem de kötü olduğu gösteren Cemre Baysel, hayranlarına büyük şoku resmen yaşattı. Aynı anda hem kabus gibi hem de güzel haberi duyuran Cemre Baysel’in yanında sette tanışıp sırılsıklam aşık olduğu Aytaç Şaşmaz’ın olması ise hayranlarını sevindirdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.