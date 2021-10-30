Masterchef Yarışması Yine İfşa Edildi! Pazar Gecesi Elenen İsim Ortaya Çıktı, Hayatı Bitti! Artık Tutar Dalı Kalmadı! Son Virajdan…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması yine İfşalandı! Pazar gecesi ekranlara gelecek olan yeni bölümde bir isim yarışmadan ayrılacaktı. O isim iddialara göre belli oldu! Masterchef’le birlikte hayata tutunan ismin elendiği ortaya çıktı. Artık tutar dalı kalmayan yarışmacı, son virajdan da dağılarak çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan her hafta Pazar günü bir isim yarışmaya veda ediyordu. Geçtiğimiz hafta hayallerine veda eden isim Rabia olmuştu. Rabia’nın eleneceği ise günler önceden ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Masterchef yarışmasının yeni bölümüne saatler kala elenecek isim ortaya çıktı! Peki, Masterchef yarışmasından kim eleniyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.