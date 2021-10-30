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30 Eki 2021 - 12:36

Masterchef Yarışması Yine İfşa Edildi! Pazar Gecesi Elenen İsim Ortaya Çıktı, Hayatı Bitti! Artık Tutar Dalı Kalmadı! Son Virajdan…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması yine İfşalandı! Pazar gecesi ekranlara gelecek olan yeni bölümde bir isim yarışmadan ayrılacaktı. O isim iddialara göre belli oldu! Masterchef’le birlikte hayata tutunan ismin elendiği ortaya çıktı. Artık tutar dalı kalmayan yarışmacı, son virajdan da dağılarak çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…