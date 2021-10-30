30 Eki 2021 - 13:02 Güncelleme: 30 Eki 2021 - 13:37
Alişan ve Buse Varol Yine Ayrıldı! Alişan “Git” Dedi, Buse Varol Çocuklarını da Alıp… Milyonlar Şok İçerisinde! Alişan’ın Son Sözü…
Son zamanların en çok konuşulan çifti olan Alişan ve Buse Varol çifti yine ayrıldı! Kısa bir süre önce birlikte tatil yapan isimler şimdi ise gündeme şok bir şekilde geldiler. Alişan’ın “Git” dediği Buse Varol ise çocuklarını da alıp yola çıktı! Alişan’ın son sözü ise…
Sevilerek takip edilen ikili kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Konu hakkında jet hızında bir açıklama yapan ikili bu kez ayrı kaldı! Alişan eşini ve çocuklarını öyle bir yere gönderdi ki..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.