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30 Eki 2021 - 13:02

Alişan ve Buse Varol Yine Ayrıldı! Alişan “Git” Dedi, Buse Varol Çocuklarını da Alıp… Milyonlar Şok İçerisinde! Alişan’ın Son Sözü…

Son zamanların en çok konuşulan çifti olan Alişan ve Buse Varol çifti yine ayrıldı! Kısa bir süre önce birlikte tatil yapan isimler şimdi ise gündeme şok bir şekilde geldiler. Alişan’ın “Git” dediği Buse Varol ise çocuklarını da alıp yola çıktı! Alişan’ın son sözü ise…