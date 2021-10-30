Gülşen’den Olay Yaratacak Şok Kıyafet! Nefesleri Kesti, Görenler Mest Oldu! Tozu Topağa Kattı, Sosyal Medyayı Karıştırdı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine toplamaya başarıyor! 47 yaşındaki güzellik abidesi Gülşen, son konserinde öyle bir kıyafet giydi ki, nefesleri kesti! Görenleri mest eden Gülşen, sosyal medyada tozu toprağa kattı! Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Gülşen, görenleri şok etti! İşte Gülşen’in dekolte üzerine dekolte verdiği o paylaşım…
Kısa bir süre önce şehir şehir gezerek konserlerine başlayan başarılı şarkıcı, güzelliği ve fiziğiyle de gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde sadece 2 parçadan oluşan bir kıyafet giyerek, görenleri şok eden Gülşen, çok beğenilmişti. Pantolon ve büstiyer giyerek sahnede bulunan Gülşen’in kıyafetlerinin ücreti ise olay olmuştu! Peki, Gülşen şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.