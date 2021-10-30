Gülşen’den Olay Yaratacak Şok Kıyafet! Nefesleri Kesti, Görenler Mest Oldu! Tozu Topağa Kattı, Sosyal Medyayı Karıştırdı! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce şehir şehir gezerek konserlerine başlayan başarılı şarkıcı, güzelliği ve fiziğiyle de gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde sadece 2 parçadan oluşan bir kıyafet giyerek, görenleri şok eden Gülşen, çok beğenilmişti. Pantolon ve büstiyer giyerek sahnede bulunan Gülşen’in kıyafetlerinin ücreti ise olay olmuştu! Peki, Gülşen şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?

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