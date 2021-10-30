Arka Sokaklar Dizisi İçin Ali Kararı Alındı! Kanal D Anında Olaya Müdahale Etti! Alp Korkmaz’dan Ses Soluk Çıkmıyor! Diziye Geri Mi Dönüyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokakların’ın yeni sezonu geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmeye başlamıştı. Geçtiğimi sezonda da hem eşini döven hem de aldatan Ali için Arka Sokaklar dizisi kararını vermişti. Dizinin 595 bölümünden itibaren afişlerde de bulunmuyordu! Peki, dizinin yeni bölümünde neler oluyor?

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