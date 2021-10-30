- 30 Eki 2021 - 14:22 G: 30 Eki 2021 - 14:32

Arka Sokaklar Dizisi İçin Ali Kararı Alındı! Kanal D Anında Olaya Müdahale Etti! Alp Korkmaz’dan Ses Soluk Çıkmıyor! Diziye Geri Mi Dönüyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan Alp Korkmaz’ın hayat verdiği Ali karakteri için karar çıktı! Kanal D’nin ise anında bu duruma müdahale ettiğini iddia edildi. Alp Korkmaz diziden çıkacağının sinyallerini sezon başlamadan önce vermişti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokakların’ın yeni sezonu geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmeye başlamıştı. Geçtiğimi sezonda da hem eşini döven hem de aldatan Ali için Arka Sokaklar dizisi kararını vermişti. Dizinin 595 bölümünden itibaren afişlerde de bulunmuyordu! Peki, dizinin yeni bölümünde neler oluyor?

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30 Eki 2021 - 14:22 Ankara- Yaşam

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