Hangi Burçların Kimyası Bozulmuştur? Sinirden Stresten Başını Kaldıramayan Burçlar Listesi!
Pek çok kişi, burcunun etkisi altında hayata karşı bakış açısını geliştiriyor. Karşısındaki kişiye tahmin ettiğinden daha fazla ipucunu burçları aracılığıyla veren insanlar, üzüntüden sevince her bir duygu durumuna burçların etkisi ile geçiş yapıyor. Sizde sinir stres sahibi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Pek çok kişi, burcunun etkisi altında hayata karşı bakış açısını geliştiriyor. Karşısındaki kişiye tahmin ettiğinden daha fazla ipucunu burçları aracılığıyla veren insanlar, üzüntüden sevince her bir duygu durumuna burçların etkisi ile geçiş yapıyor. O duygu durumlarından biri olan stres için ise, bazı Zodyak kuşağının burçları, kombine almışa benziyor. Bu nedenle, kimyası bozulan ve sinirden stresten başını bir türlü, kaldıramayan Zodyak kuşağının üç burcuna bir şey söylerken, dikkatli olmakta fayda bulunuyor! Peki, hangi burçların kimyası bozulmuştur? İşte, sinirden stresten başını kaldıramayan burçlar listesi…
Detaylar diğer sayfada!
30 Eki 2021 - 14:34 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.