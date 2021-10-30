Hangi Burçların Kimyası Bozulmuştur? Sinirden Stresten Başını Kaldıramayan Burçlar Listesi!

Pek çok kişi, burcunun etkisi altında hayata karşı bakış açısını geliştiriyor. Karşısındaki kişiye tahmin ettiğinden daha fazla ipucunu burçları aracılığıyla veren insanlar, üzüntüden sevince her bir duygu durumuna burçların etkisi ile geçiş yapıyor. O duygu durumlarından biri olan stres için ise, bazı Zodyak kuşağının burçları, kombine almışa benziyor. Bu nedenle, kimyası bozulan ve sinirden stresten başını bir türlü, kaldıramayan Zodyak kuşağının üç burcuna bir şey söylerken, dikkatli olmakta fayda bulunuyor! Peki, hangi burçların kimyası bozulmuştur? İşte, sinirden stresten başını kaldıramayan burçlar listesi…



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