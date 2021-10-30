Kırmızı Oda Dizisinin Narin’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kırmızı Oda Dizisindeki Halini Unutun! Görenler Donup Kalıyor! “Nasıl Yani?”

Başrolünde Binnur Kaya gibi çok başarılı bir oyuncunun yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin de sık sık figüranlar ve oyuncularda değişiyor. Neredeyse her hafta farklı bir hikayeye yolculuk yapan dizinin son bölümünde ise Süveyda’nın hikayesinin yavaş yavaş biteceğinin sinyalleri de verildi. Narin’le karşı karşıya gelen Süveyda, ne yapacağını bilemedi. Peki, Narin gibi özel bir karaktere kim hayat veriyor?

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