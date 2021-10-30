Kırmızı Oda Dizisinin Narin’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kırmızı Oda Dizisindeki Halini Unutun! Görenler Donup Kalıyor! “Nasıl Yani?”
TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle Narin’in hikayesine bir adım daha yaklaşan seyirci, oyunculuk performansını muhteşem bir şekilde konuşturan ismi yakından tanımak istedi ve araştırmalar yapınca karşılarına bambaşka birisi çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrolünde Binnur Kaya gibi çok başarılı bir oyuncunun yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin de sık sık figüranlar ve oyuncularda değişiyor. Neredeyse her hafta farklı bir hikayeye yolculuk yapan dizinin son bölümünde ise Süveyda’nın hikayesinin yavaş yavaş biteceğinin sinyalleri de verildi. Narin’le karşı karşıya gelen Süveyda, ne yapacağını bilemedi. Peki, Narin gibi özel bir karaktere kim hayat veriyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.