- 30 Eki 2021 - 14:50 G: 30 Eki 2021 - 15:02

Kırmızı Oda Dizisinin Narin’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kırmızı Oda Dizisindeki Halini Unutun! Görenler Donup Kalıyor! “Nasıl Yani?”

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümüyle Narin’in hikayesine bir adım daha yaklaşan seyirci, oyunculuk performansını muhteşem bir şekilde konuşturan ismi yakından tanımak istedi ve araştırmalar yapınca karşılarına bambaşka birisi çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrolünde Binnur Kaya gibi çok başarılı bir oyuncunun yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin de sık sık figüranlar ve oyuncularda değişiyor. Neredeyse her hafta farklı bir hikayeye yolculuk yapan dizinin son bölümünde ise Süveyda’nın hikayesinin yavaş yavaş biteceğinin sinyalleri de verildi. Narin’le karşı karşıya gelen Süveyda, ne yapacağını bilemedi. Peki, Narin gibi özel bir karaktere kim hayat veriyor?

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30 Eki 2021 - 14:50 Ankara- Yaşam

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