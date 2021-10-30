Masumlar Apartmanı Dizisinin Esat’ı Bastı İsyanı! Az Daha Beklese Gülben’le Evlenecekmiş! “Şaka Değil” Görenler Şok Oldu!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı bastı isyanı! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gündeme gelen Uğur Uzunel’e ise hayranları “Azıcık daha beklesen Gülben’le evlenirmişsin” yorumlarında bulundu. İşte “Şaka değil” diyerek açıklama yapan Uğur Uzunel’in o paylaşımı…
Başrollerinde Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Birkan Sokullu ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde adını duyuran başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Peki, Uğur Uzunel nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.