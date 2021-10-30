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30 Eki 2021 - 15:27

Masumlar Apartmanı Dizisinin Esat’ı Bastı İsyanı! Az Daha Beklese Gülben’le Evlenecekmiş! “Şaka Değil” Görenler Şok Oldu!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı bastı isyanı! Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gündeme gelen Uğur Uzunel’e ise hayranları “Azıcık daha beklesen Gülben’le evlenirmişsin” yorumlarında bulundu. İşte “Şaka değil” diyerek açıklama yapan Uğur Uzunel’in o paylaşımı…