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30 Eki 2021 - 15:55

Camdaki Kız Dizisinde Yürekleri Dağlayan; Yakan Ayrılık! Sedat ve Nalan Boşanma Kararı Aldı! Sedat İçin Her Şey Bitti! Öyle Bir Fırlattı Ki…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yürekleri yakan hatta dağlayan bir ayrılık yaşandı! Sedat ve Nalan’ın büyük ve sahte aşkı resmen bitti! Boşanma kararı aldılar, Sedat için her şey bitti! Parmağından çıkardığı yüzüğü kurtulmak ister gibi fırlatan Sedat, Nalan’ı kafasında bitirdi!