Camdaki Kız Dizisinde Yürekleri Dağlayan; Yakan Ayrılık! Sedat ve Nalan Boşanma Kararı Aldı! Sedat İçin Her Şey Bitti! Öyle Bir Fırlattı Ki…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde yürekleri yakan hatta dağlayan bir ayrılık yaşandı! Sedat ve Nalan’ın büyük ve sahte aşkı resmen bitti! Boşanma kararı aldılar, Sedat için her şey bitti! Parmağından çıkardığı yüzüğü kurtulmak ister gibi fırlatan Sedat, Nalan’ı kafasında bitirdi!
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde skandal arka arkaya kopmuştu. Sedat’ın büyük yıkılışı ekranlara gelmiş hayranları ise şok olmuştu. Yönetim kuruluna geçecek isim; Selen, Muzo ve Sedat arasından birisi olacaktı. Dikkatleri üzerine çeken bölümde Sedat’a mal varlıklarını Rafet’e teslim edileceğine dair bir belge imzatılmıştı. Sedat’ın imzasını attıktan sonra; “Benim senin gibi oğlum yok! Sana beş kuruş vermeyeceğim” açıklamasını yapan Rafet, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Yeni bölüm fragmanı ise resmen yayınlandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.