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30 Eki 2021 - 16:13

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Hızır’ından İlk Açıklama Geldi! Dizi Yayından Mı Kalkıyor? Öyle Bir Cevap Verdi Ki…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bir haftadır büyük bir deprem yaşadığı ise biliniyor. Ekran başındaki seyirci Salı akşamı ATV’yi açmış fakat karşısına Baba Parası isimli bir dizi çıkmıştı. Bir anda milyonlarca kişinin Twitter üzerinden ağır eleştirilerini bulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis’inden ilk açıklama geldi! Peki, dizi yayından mı kaldırılıyor?