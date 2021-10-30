Hadise ve Mehmet Dinçerler Evlenme Yolunda Gidiyor! Önce Yüzükle Mesajı Vermişti, Şimdi Ailelerle Gönderme Yapıldı! “İstenemeyen Gelin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler; evlenme yolunda adım adım ilerliyor! Önce yüzüklü bir paylaşım yaparak; “Elmaslar kadınları iyi hissettirir” mesajını veren Hadise, şimdi ise “İstenmeyen gelin” iddialarını çürüttü! Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’in kardeşine kocaman bir çiçek gönderen Hadise, şimdi ise resmen aile içerisinde…
Kaan Yıldırım’la sallantılı bir aşk yaşayan Hadise, en son ayrılık kararı almış ve Kaan Yıldırım ilişkisini resmen noktalamıştı. Kaan Yıldırım’ın ardından ismi Hande Erçel’le bir dönem sık sık anılan Mehmet Dinçerler’le birlikte görüntülenen Hadise, herhangi bir açıklama yapmamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.