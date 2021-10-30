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30 Eki 2021 - 16:37

Hadise ve Mehmet Dinçerler Evlenme Yolunda Gidiyor! Önce Yüzükle Mesajı Vermişti, Şimdi Ailelerle Gönderme Yapıldı! “İstenemeyen Gelin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler; evlenme yolunda adım adım ilerliyor! Önce yüzüklü bir paylaşım yaparak; “Elmaslar kadınları iyi hissettirir” mesajını veren Hadise, şimdi ise “İstenmeyen gelin” iddialarını çürüttü! Kısa bir süre önce Mehmet Dinçerler’in kardeşine kocaman bir çiçek gönderen Hadise, şimdi ise resmen aile içerisinde…