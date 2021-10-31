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31 Eki 2021 - 20:28

Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’ın Gerçek Hayatta Kim Oldukları Çıktı! Meğer O İsimler çok tanıdıkmış...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın gerçek bir hayat hikayesi olduğu biliniyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek kişileri kitabına aldığı Camdaki Kız’da ise Sedat ve Nalan’ın gerçek kimlikleri ortaya çıktı! Herkesin en az bir kere isimlerini duyduğu o isimleri anlatan Camdaki Kız’da meğer Sedat ve Nalan…