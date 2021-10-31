31 Eki 2021 - 20:28
Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan’ın Gerçek Hayatta Kim Oldukları Çıktı! Meğer O İsimler çok tanıdıkmış...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın gerçek bir hayat hikayesi olduğu biliniyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek kişileri kitabına aldığı Camdaki Kız’da ise Sedat ve Nalan’ın gerçek kimlikleri ortaya çıktı! Herkesin en az bir kere isimlerini duyduğu o isimleri anlatan Camdaki Kız’da meğer Sedat ve Nalan…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise Perşembe günü ekranlara gelecekti. Dizide Sedat ve Nalan’ın ise gerçekte kim oldukları açığa çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.