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31 Eki 2021 - 18:59

Masumlar Apartmanı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Ayrılık! Mutlu Son Bekleniyordu, Kıyameti Yaşattılar! O İsimde Sırtını Çevirdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yürekleri yakıp yıkan ayrılık! Mutlu sonları olacakları düşünülen Naci ve Safiye sonsuza kadar ayrıldı! Kıyameti yaşatan Naci ve Safiye’nin birbirine söyledikleri son sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Sonunda Naci’de Safiye’ye sırtını çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…