- 31 Eki 2021 - 18:59 G: 31 Eki 2021 - 19:21

Masumlar Apartmanı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Ayrılık! Mutlu Son Bekleniyordu, Kıyameti Yaşattılar! O İsimde Sırtını Çevirdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yürekleri yakıp yıkan ayrılık! Mutlu sonları olacakları düşünülen Naci ve Safiye sonsuza kadar ayrıldı! Kıyameti yaşatan Naci ve Safiye’nin birbirine söyledikleri son sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Sonunda Naci’de Safiye’ye sırtını çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ait fragmanı yayınlandı. İlk fragmanda Gülben’in Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım’ın yanına gittiği görülmüştü. Şimdi ise Safiye’nin 44. Bölümünde yere düştüğü sahnenin sonu gösterildi. Han’ın kollarında eve gelen Safiye, yarı baygın bir şekilde yatağına yerleştirildi. O sırada Naci ise, Hikmet babadan bir ricada bulundu! Peki, neler oluyor?

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31 Eki 2021 - 18:59 - Yaşam

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