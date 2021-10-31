Masumlar Apartmanı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Ayrılık! Mutlu Son Bekleniyordu, Kıyameti Yaşattılar! O İsimde Sırtını Çevirdi!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde yürekleri yakıp yıkan ayrılık! Mutlu sonları olacakları düşünülen Naci ve Safiye sonsuza kadar ayrıldı! Kıyameti yaşatan Naci ve Safiye’nin birbirine söyledikleri son sözler ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Sonunda Naci’de Safiye’ye sırtını çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ait fragmanı yayınlandı. İlk fragmanda Gülben’in Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım’ın yanına gittiği görülmüştü. Şimdi ise Safiye’nin 44. Bölümünde yere düştüğü sahnenin sonu gösterildi. Han’ın kollarında eve gelen Safiye, yarı baygın bir şekilde yatağına yerleştirildi. O sırada Naci ise, Hikmet babadan bir ricada bulundu! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
31 Eki 2021 - 18:59 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.