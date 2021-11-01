Masterchef 31 Ekim Kim Elendi? Masterchef 31 Ekim Kim Veda Etti? Masterchef Elenen İsim…

TV8 ekranlarının en fenomen yarışması Masterchef 31 Ekim akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Bu akşam tüm yarışmacılar ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler ve hayallerine veda eden isim olmamak için uğraştılar. Ekranların büyük bir heyecanla takip edilen programı Masterchef bu akşam kim elenecek merak edilen detaylar arasında yer aldı. Peki, Masterchef 31 Ekim akşamı kim elendi, elenen isim kim oldu? Sizler için Masterchef 31 Ekim akşamı hayallerine veda eden isim kim derledik. İşte, merak edilenler…

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