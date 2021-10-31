Masterchef’te Potaların Kraliçesi Belli Oldu! Eleme Oyunu ve Eleme Potası Denilince İlk Akla Gelen İsimler…
Masterchef Türkiye 2021 sezonunda en çok eleme potasına giren yarışmacı kim, hangi isim daha deneyimli, Somer Şef nasıl sözler etti? Sizler için Masterchef 31 Ekim akşamı yayınlanan bölümde eleme potası kraliçesi hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 31 Ekim akşamı da yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın son günü her hafta hayallerine bir isim veda ediyor. Bu hafta da Mert, Araz, Hasan, Ateş, Burcu ve Safanur arasından bir kişi hayallerine veda edecekti. Yarışmanın ilk dakikalarında şefler ile eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında öyle dakikalar meydana geldi ki ekran başındakileri şok etti. Peki, Masterchef Türkiye 2021 sezonunda en çok eleme potasına giren yarışmacı kim, hangi isim daha deneyimli, Somer Şef nasıl sözler etti? Sizler için Masterchef 31 Ekim akşamı yayınlanan bölümde eleme potası kraliçesi hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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31 Eki 2021 - 21:21 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.