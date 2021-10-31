Masterchef’te Potaların Kraliçesi Belli Oldu! Eleme Oyunu ve Eleme Potası Denilince İlk Akla Gelen İsimler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 31 Ekim akşamı da yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın son günü her hafta hayallerine bir isim veda ediyor. Bu hafta da Mert, Araz, Hasan, Ateş, Burcu ve Safanur arasından bir kişi hayallerine veda edecekti. Yarışmanın ilk dakikalarında şefler ile eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında öyle dakikalar meydana geldi ki ekran başındakileri şok etti. Peki, Masterchef Türkiye 2021 sezonunda en çok eleme potasına giren yarışmacı kim, hangi isim daha deneyimli, Somer Şef nasıl sözler etti? Sizler için Masterchef 31 Ekim akşamı yayınlanan bölümde eleme potası kraliçesi hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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