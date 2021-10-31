- 31 Eki 2021 - 23:11 G: 31 Eki 2021 - 23:36

Masterchef Jürisi Somer Şef’ten Tüm Kadınlara Çağrı! Herkes Belli Aralıklarla Yaptırması Gerekiyor! Yaptırmayanların Vay Haline…

Somer Şef her özel günde olduğu gibi bu özel hafta da öyle bir çağrı da bulundu ki bunu duyan kadın anında hastaneye giderek kontrollerini yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanların ilerleyen dönemlerde vay haline dedirten o özel hafta belli oldu. İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Masterhef Türkiye 2021 hız kesmeden 31 Ekim akşamı da yeni bölümü ile yer aldı. Bu haftanın tüm dokunulmazlık oyunları ardından eleme potasına giren isimler arasından hayallerine kim veda edecek diye eleme oyunu meydana geldi. İlk eleme oyunu sırasında haşhaş ile tüm yarışmacılardan en lezzetli yemekler yapılması istendi. Fakat Somer Şef her özel günde olduğu gibi bu özel hafta da öyle bir çağrı da bulundu ki bunu duyan kadın anında hastaneye giderek kontrollerini yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanların ilerleyen dönemlerde vay haline dedirten o özel hafta belli oldu. İşte, detaylar…

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31 Eki 2021 - 23:11 - Sağlık

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