Masterchef Jürisi Somer Şef’ten Tüm Kadınlara Çağrı! Herkes Belli Aralıklarla Yaptırması Gerekiyor! Yaptırmayanların Vay Haline…
Somer Şef her özel günde olduğu gibi bu özel hafta da öyle bir çağrı da bulundu ki bunu duyan kadın anında hastaneye giderek kontrollerini yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanların ilerleyen dönemlerde vay haline dedirten o özel hafta belli oldu. İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Masterhef Türkiye 2021 hız kesmeden 31 Ekim akşamı da yeni bölümü ile yer aldı. Bu haftanın tüm dokunulmazlık oyunları ardından eleme potasına giren isimler arasından hayallerine kim veda edecek diye eleme oyunu meydana geldi. İlk eleme oyunu sırasında haşhaş ile tüm yarışmacılardan en lezzetli yemekler yapılması istendi. Fakat Somer Şef her özel günde olduğu gibi bu özel hafta da öyle bir çağrı da bulundu ki bunu duyan kadın anında hastaneye giderek kontrollerini yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanların ilerleyen dönemlerde vay haline dedirten o özel hafta belli oldu. İşte, detaylar…
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31 Eki 2021 - 23:11 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.